Ульяновск, , 06:45 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор двум гражданам Молдавии, которых обвинили во взрыве банкомата и хищении порядка 2,5 млн рублей. Суд вынес обвинительный вердикт, назначив реальное лишение свободы, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Следствием установлено, что преступление было совершено в ночь с 3 на 4 апреля 2018 года в магазине села Белый Ключ в городе Ульяновске. По данным правоохранителей, злоумышленники взяли баллоны с пиротехническим веществом и организовали взрыв банкомата, похитив порядка 2,5 млн рублей.

Перед судом предстали двое граждан Молдовы, которые были ранее судимы за кражи в Подмосковье. Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц в особо крупном размере»).

Приговором суда фигурантам уголовного дела назначено шесть и пять с половиной лет колонии общего режиме. Кроме того, определено взыскать с осуждённых сумму причиненного ущерба банку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске ушло в суд уголовное дело в отношении предпринимательницы, которую обвинили в ложном сообщении о готовящемся взрыве нотариальной конторы. О мотивах поступка не сообщается.

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