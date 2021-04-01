Ульяновск, , 06:37 — REGNUM В Ульяновской области число жителей, находящихся под наблюдением в условиях пандемии коронавируса чуть подросло. Об этом свидетельствуют данные управления Роспотребнадзора.

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По информации ведомства, за последние сутки предварительно выявлено 98 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, всего официально подтверждено 50 922 случая заражения SARS-CoV-2.

С начала пандемии проведено 782 577 лабораторных исследований в отношении 747 709 человек.

В настоящее время под наблюдением находятся 8573 человека. Напомним, что сутками ранее таких было 8500.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области до 30 апреля продлили действие указа о режиме повышенной готовности и сохранили действующие ограничительные меры. Кроме того, власти рассчитывают охватить реабилитацией большинство пациентов, которые переболели COVID-19.