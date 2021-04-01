Тюмень, 1 апреля, 2021, 06:36 — ИА Регнум. В тюменской колонии-поселении при ЛИУ-19 регионального УФСИН России организовано совместное с предпринимателями производство по изготовлению железобетонных колец. Об этом сообщает пресс-служба пенитенциарного ведомства.

Пресс-служба УФСИН России по Тюменской области Производство бетонных колец в ЛИУ-19

В цехе трудоустроено восемь человек, которые занимаются изготовлением металлических каркасов для железобетонных колец, ведут работы по очистке и подготовке форм к заливке, заполнению форм и маркировке готовой продукции. Один из трудоустроенных имеет инвалидность, отмечают в ведомстве.

Кроме того, в ближайшее время вводится в эксплуатацию завод по изготовлению бетонных смесей, а также будет запущено производство по изготовлению железобетонных опор. Это позволит трудоустроить ещё 20 заключённых.

«Трудоустройство позволит отбывающим наказание не только получать заработную плату, но и погашать имеющиеся задолженности по исполнительным листам», — отметил начальник ЛИУ-19 УФСИН России по Тюменской области Александр Ершов.