Ухань, Китай, , 06:35 — REGNUM Ведущий китайский грузовой авиаперевозчик SF Airlines запустил новый международный грузовой маршрут, связывающий центральный китайский Ухань и столицу Вьетнама Ханой, сообщает 31 марта агентство Синьхуа.

По данным SF Airlines, маршрут Ухань-Ханой, который начал работать 30 марта, будет обеспечивать четыре еженедельных рейса в обе стороны самолетами B757−200.

Ожидается, что новый маршрут послужит эффективным и стабильным воздушным грузовым каналом между центральным Китаем и Юго-Восточной Азией. Он будет в основном удовлетворять импортные и экспортные логистические требования по перевозке электронных изделий, электронных аксессуаров, текстиля и других товаров.

Штаб-квартира SF Airlines находится в Шэньчжэне и является авиационным филиалом китайского гиганта в сфере экспресс-доставки SF Express. В настоящее время компания управляет парком из 64 грузовых самолетов и обслуживает глобальную сеть грузовых авиаперевозок по 77 пунктам назначения внутри страны и за рубежом.

Авиакомпания SF Airlines стремится постоянно расширять маршрутную сеть и наращивать потенциал грузовых авиаперевозок для поддержки глобальной цепочки поставок и новой парадигмы развития Китая — «двойной циркуляции», говорится в сообщении авиакомпании.