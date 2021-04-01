Южно-Сахалинск, , 06:34 — REGNUM Водолаз-любитель пропал на Сахалине в заливе Анива (Корсаковский район) 28 марта. Спасатели продолжают его поиски, но пока они проходят безуспешно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Известно, что трое водолазов совершали погружения и один из них пропал.

В четверг 1 апреля в поисках принимали участие четыре спасателя-водолаза и две единицы-техники.

Поисковики уже обследовали 5 км прибрежной полосы Анивского залива.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве установили причину смерти 16-летнего подростка, тело которого было найдено в Тандынском районе 26 марта.