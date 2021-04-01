Вашингтон, , 06:34 — REGNUM Неизвестный человек устроил стрельбу в американском городе Ориндж (штат Калифорния), сообщает пресс-служба городской полиции.

По ее данным, полицейским поступил сигнал о стрельбе. Они прибыли на место происшествия и обнаружили там погибших и пострадавших в результате перестрелки. Других подробностей произошедшего не сообщается. Также неизвестно, был ли задержан преступник или нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта неизвестный начал стрельбу в магазине города Эссекс в штате Мэриленд (США). В результате происшествия погибли два человека, еще один получил ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: В США при стрельбе в магазине погибли два человека