Санкт-Петербург, , 06:40 — REGNUM По результатам проведенной доследственной проверки органы СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело об убийстве пятилетнего ребенка в Приморском районе города. На теле погибшего мальчика найдены явные следы насильственной смерти.

Напомним, о трагедии на Приморском проспекте в полицию 31 марта сообщила мать мальчика, заявив, что сын якобы захлебнулся во время купания в ванной. Как установила экспертиза, на теле ребенка обнаружена ожоговая травма с повреждением тканей головы, туловища, верхних и нижних конечностей.

«В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления», — сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Руководство ГСУ СКР по Санкт-Петербургу взяло расследование этого дела на особый контроль.

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