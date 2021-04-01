Пекин, , 06:32 — REGNUM По данным Национального управления медицинских товаров, в Китае наблюдался устойчивый рост числа одобренных новых противоопухолевых препаратов в течение 13-й Пятилетки (2016−2020), сообщает 31 марта агентство Синьхуа.

Это число увеличилось с двух в 2015 году до 38 в 2020 году, заявила представитель Центра оценки лекарственных средств при управлении Ян Чжиминь на недавно завершившейся конференции по онкологическим заболеваниям и здоровью. Из вновь одобренных препаратов за этот период почти 40% были разработаны внутри страны.

Китай будет продолжать углублять реформу утверждения лекарственных средств, сказала она, добавив, что управление изучает новую модель утверждения лекарств, основанную на молекулярно-биологических характеристиках, которая является более эффективной, чем обычная модель, основанная на заболеваниях.