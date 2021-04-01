Нью-Йорк, США, 1 апреля, 2021, 06:31 — ИА Регнум. Политическая ситуация, сложившаяся после военного переворота 1 февраля в Мьянме, может перерасти в гражданскую войну невиданного масштаба. Об этом заявила спецпосланник главы ООН по указанной стране Кристин Шранер Бургенер, 31 марта сообщается на сайте организации.

Paul Vrieze (VOA) Армия Мьянмы

По ее словам, жесткие действия со стороны военных заставляют вооруженные этнические группировки на востоке и юге страны примкнуть к оппозиции. Бургенер отметила, что в результате возможного конфликта первыми пострадают представители народности рохинджа и этнические меньшинства.

Кроме того, спецпредставитель напомнила, что с начала переворота в стране в ходе акций протеста погибли уже более 520 человек. Она призвала принять срочные меры, чтобы урегулировать кризис в Мьянме и не допустить дальнейшего кровопролития.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта премьер-министр Южной Кореи Чон Сэ Гюн призвал страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) оказывать содействие урегулированию ситуации в Мьянме.