Владивосток, , 06:30 — REGNUM Чиновники мэрии Владивостока вернулись на рабочие места, после того, как специалисты заверили, что никаких взрывных устройств в знании не обнаружено.

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По сообщениям в соцсетях, городская администрация не работала чуть более двух часов, официальной информации о происшествии на сайте нет.

Спецслужбы осмотрели мэрию и ничего подозрительного не обнаружили. Выясняется личность «шутника».

Как сообщало ИА REGNUM, в Единую диспетчерскую службу Владивостока утром 1 апреля поступило сообщение о минировании здания городской мэрии.