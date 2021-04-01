Дегтярск, Свердловская область, , 06:28 — REGNUM В Свердловской области 44-летний житель Дегтярска уедет в колонию за убийство своего сына. Преступление было совершено 27 ноября 2020 года, сообщает региональное управление СКР.

Гражданин был пьян. Его сын пришёл ночью домой и стал вести себя шумно. Мужчина взял нож и ударил им сына в шею. Ранение оказалось смертельным.

Суд назначил подсудимому семь лет заключения. Отбывать их он будет в колонии строгого режима. Глава пресс-службы областного главка МВД России Валерий Горелых добавляет, что после совершения преступления гражданин не стал скрываться. Он дождался прибытия полицейских и всё им рассказал.