Москва, 1 апреля, 2021, 06:31 — ИА Регнум. В пункт приёма граждан Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента (РМК) в Нагорном Карабахе за помощью в поиске пропавших без вести участников конфликта и решении других вопросов обратилось более 3,5 тыс. человек. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

«Мероприятия по поиску пропавших без вести… проводятся военнослужащими РМК во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста, азербайджанской и армянской сторон. Все обращения фиксируются, заносятся в базу данных и передаются в совместные поисковые группы», — говорится в сообщении.

Приём обращений по телефону или лично осуществляют дежурные офицеры, которые уточняют у родственников характер проблемы, выясняют сведения о предполагаемом районе пропажи военнослужащего. Центр гуманитарного реагирования РМК также приступил к доставке адресной гуманитарной помощи.

Отмечается, что более 650 килограмм гуманитарной помощи, предоставленной некоммерческой организацией «Русская гуманитарная миссия» и благотворительными фондами «Доктор Лиза» и «Спеши к добру», 31 марта было передано многодетным семьям и вынужденным переселенцам, проживающим в Степанакерте.

Всего за несколько дней российские военнослужащие передали жителям Нагорного Карабаха более 16,5 тонн гуманитарных грузов — медицинского оборудования, предметов первой необходимости, учебников для школьников, детской литературы и других.

Как сообщало ИА REGNUM, в пункт приёма граждан российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за помощью в поиске пропавших без вести участников конфликта обратилось около 2,5 тыс. человек.

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