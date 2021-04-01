Чебоксары, , 06:22 — REGNUM В Подмосковье задержан 29-летний гражданин Нигерии, которого чувашские полицейские подозревают в крупном мошенничестве. Ущерб оценивается в 600 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Разбирательства начались после обращения к правоохранителям 42-летней чебоксарки. Следствие полагает, что в ходе переписки злоумышленник обещал горожанке выслать «дорогой подарок», если она оплатит расходы по оформлению и доставке посылки. После того, как женщина перечислила около 600 тыс. рублей, мужчина перестал выходить на связь.

В ходе следствия под подозрение попал 29-летний гражданин Нигерии, проживающий в Подмосковье. Его задержали и доставили в Чебоксары.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Правоохранители не исключают, что фигурант уголовного дела может быть причастен к другим преступлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге задержали трёх подозреваемых в отношении 13 жителей Чувашии. По версии правоохранителей, они предлагали приобрести телефоны известных марок по низкой цене, но затем присылали либо старые смартфоны, либо других моделей.

Подробнее: В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве в Чувашии