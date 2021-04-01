Хабаровск, , 06:22 — REGNUM В Ульчском районе Хабаровского края запустили блочно-модульные энергетические установки на ДЭС. Введение в эксплуатацию нового оборудования позволит решить проблему энергоснабжения двух сел: Савинское и Монгол, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Новую модульную электростанцию построили взамен сгоревшей старой в декабре 2020 года. В Новый год без света остались 400 человек. Правительством края оперативно был выделен временный резервный дизель-генератор.

На приобретение, поставку и монтаж модульной электростанции были выделены 15 млн рублей. Новое оборудование позволит повысить качество и надежность электроснабжения для потребителей.

В 2022 году такая же электростанция будет установлена в селе Удское Тугуро-Чумиканского района. Из регионального бюджета планируется выделить около 20 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднеуральской ГРЭС (Свердловская область) и Ново-Свердловской ТЭЦ пройдут ремонтные работы. Соответствующая информация размещена в графике гидравлических испытаний и ремонта котельных.