Тюмень, 1 апреля, 2021, 06:17 — ИА Регнум. В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту хищения свыше 25 тонн битума у одного из дорожно-эксплуатационных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Пресс-служба УМВД России по Тюменской области Грузовик с битумом

Установлены причастные к преступлению — 33-летний мастер дорожного предприятия и 27-летний водитель, перевозивший битум в Тюмень.

По версии следствия, злоумышленники внесли ложные сведения в товарно-транспортную накладную. Грузовой автомобиль с полной цистерной с битумом покинул территорию предприятия в неизвестном направлении. Сумма ущерба превысила 600 тыс. рублей.

По факту возбуждено дело по ч. 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.