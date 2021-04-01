Хараре, , 06:10 — REGNUM В Зимбабве издали памятные марки, посвященные борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, заявил вице-президент страны Константино Чивенга в эфире телеканала ZBC.

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«Эта памятная марка поможет нам сохранить историю борьбы с пандемией», — заявил Чивенга.

По последним данным, в Зимбабве с начала пандемии выявили 36 858 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике умер 1521 человек. Отмечается, что уже привились китайской вакциной против коронавирусной инфекции около 73 тыс. жителей Зимбабве.