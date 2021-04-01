Иркутск, 1 апреля, 2021, 06:10 — ИА Регнум. Ещё одно предприятие из дивизиона группы «Мечел» получило банкротный иск. Претензии к ООО «Братский завод ферросплавов» поданы в арбитраж Иркутской области, но пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

mechel.ru Братский завод ферросплавов

Иск от ООО «БВФ Энвиротек» из Ленинградской области подан 30 марта 2021 года. Основанием заявлен долг в размере 46 696 755,57 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Братский завод ферросплавов» учреждено в ноябре 2003 года. Оно управляется ООО «Управляющая компания Мечел-сталь», владелец — ПАО «Мечел». Уставный капитал — более 545 млн рублей. На официальном сайте «Мечела» уточняется, что завод выпускает высокопроцентный ферросилиций, который продают как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Ранее иски о несостоятельности получили еще несколько компаний группы «Мечел».

Напомним, в марте 2021 года горно-металлургический холдинг «Мечел», где более 50% доли у семьи главы совета директоров Игоря Зюзина, сообщил о просрочке многомиллиардных долгов.

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