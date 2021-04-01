Екатеринбург, , 06:09 — REGNUM В Екатеринбурге автомобиль «Лада Гранта» насмерть сбил пожилую женщину. Видео с места трагедии опубликовано в соцсетях и в местных СМИ.

Инцидент произошёл в районе улицы Саввы Белых. Гражданка переходила дорогу и в этот момент её сбил автомобиль. Водитель не успел затормозить.

Отметим, за последние дни это уже не первая такая трагедия на Урале. В Челябинске 29 марта водитель тоже насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в положенном месте. Находившийся за рулём гражданин был пьян.