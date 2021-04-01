Улан-Удэ, , 07:25 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 36 096. Об этом утром 1 апреля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 19 142 случая заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались два пациента с COVID-19 (всего умерли 787 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходит лечение в стационарах республики 491 больной. На амбулаторном лечении находятся 373 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 34 445 (+53) человек.

В реанимации остаются 63 пациента в тяжёлом состоянии (35 — старше 65 лет). В том числе 29 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (20 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 72,6% — из 676 перепрофилированных коек занято 491.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии показатели суточного прироста носителей коронавируса вернулись к показателям конца лета — начала осени.

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