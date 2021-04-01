Южно-Сахалинск, , 06:01 — REGNUM На Сахалине в Шахтерске на изношенной магистрали произошёл прорыв трубопровода в районе улицы Интернациональной 3, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Из-за аварии без тепла остались 92 многоквартирных дома и семь социальных объектов. В домах проживают 4496 человек, из них 754 ребёнка.

«Аварийными бригадами были перекрыты аварийные заглушки на трубопроводе, теплоноситель не сливался. Ведутся аварийно-ремонтные работы, место порыва обнаружено», — уточнили в правительстве области.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Муроме (Владимирская область) 23 марта взрывали здание старого элеватора. Как сообщил портал «Муром24», из-за взрыва были повреждены линии электропередачи и теплосети.