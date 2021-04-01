Хабаровск, , 06:04 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв поручил разобраться с конкретным чиновником, который перекрывает газ всему подъезду из-за одной «проблемной» квартиры. Более сотни жалоб поступили из Комсомольска-на-Амуре на одну и ту же тему.

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«Некто Чайников, Юрий Юрьевич, начальник в Комсомольске, когда не получает допуск в какую-то квартиру, он отключает газ по всему стояку, как правило целый подъезд. Просто взял задвижку и закрыл. Такой хозяин нашего национального достояния. При этом он ссылается на получение информации об утечки газа в «проблемной» квартире. В результате без газа остаются добросовестные плательщики за газ. В газифицированных домах постоянно находится один собственник квартиры, который не пускает к себе специалистов для регулярной проверки оборудования.

Поручаю всем госслужбам провести проверку, но выключать газ во всём доме — это безобразие, волюнтаризм просто. Вот такие люди и приводят к тому, что власть не любят», — сказал на совещании Михаил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии с начала 2021 года установлено более 200 фактов самовольных подключений к газовым сетям. Жителями и организациями региона, получающими газ в обход приборов учета, нанесено ущерба на сумму 167 млн рублей.