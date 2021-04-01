Вашингтон, , 05:56 — REGNUM Основатель соцсети Twitter Джек Дорси принял участие в тестировании программы Space — аналога Clubhouse, разработанного его компанией. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

Дорси также разместил ссылку на свою голосовую комнату на своей странице в Twitter, которая была активна несколько минут. Пока подробностей о ходе тестирования и его результатах не приводится. В компании подчеркнули, что пока проходит бета-тест для ограниченного числа пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о своих планах разработать аналог соцсети Clubhouse заявил популярный музыкальный сервис Spotify. Он будет создан на базе приложения Locker Room и в скором времени будет выпущен в магазинах для Android и Apple.

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