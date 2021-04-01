Тюмень, , 05:55 — REGNUM Двух тюменцев незаконно удерживали в реабилитационном центре, расположенном в одном из поселений Нижнетавдинского района. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Фигурантами дела о похищении человека стали также двое граждан К. и Т., которые откликнулись на просьбу родственников насильно доставить тюменцев, страдающих алкоголизмом, в центр за определённую плату. Помимо этого, тюменцев не выпускали из центра, а одного из фигурантов подозревают в избиении постояльцев.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»). Граждан, доставивших тюменцев в центр, поместили по решению суда под стражу.