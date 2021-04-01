Вашингтон, 1 апреля, 2021, 07:23 — ИА Регнум. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing поставит ВМС США 11 новых многоцелевых патрульных самолётов P-8A Poseidon, из которых два — предназначены для Австралии. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба компании.

(сс) aceebee Boeing P-8A Poseidon ВМС США

Сумма заключённого с американским оборонным ведомством контракта составляет $1,6 млрд. Девять самолётов P-8A Poseidon будут переданы флоту США, два — предназначены для ВВС Австралии.

Многоцелевой патрульный самолёт P-8A Poseidon создан на основе авиалайнера Boeing 737−800. Его поставки флоту США начались в марте 2012 года, а всего количество этих самолётов в ВМС США с учётом последней партии достигнет 128 единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ВМС Германии получат пять новых патрульных самолётов Boeing P-8A Poseidon производства США.