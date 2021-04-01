Ярославль, , 05:38 — REGNUM Арбитраж Ярославской области 13 апреля 2021 года планирует рассмотреть иск управления Росимущества к иностранной компании Holdicom Ltd (Швейцария»). Основанием для дела стал спор за два авиадвигателя и силовую установку, которые установлены на самолёте, передаёт ИА REGNUM.

Иск межрегионального территориального управления Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях поступил в суд 10 марта 2021 года. Третьим лицом в спор пригласили ЗАО «Авиа — Тверь-Сервис». В деле речь идёт «об истребовании имущества из чужого незаконного владения». В качестве имущества фигурируют два авиационных двигателя и вспомогательная силовая установка ТА-12.

В рамках спора госведомство заявило ходатайство об обеспечительных мерах в форме запрета «АО «Аэропорт Туношна», Федеральному агентству воздушного транспорта выпуск самолёта с бортовым номером UP-AN742 (бывший RA-74 020), включая таможенное и пограничное обеспечение в а/п Ярославль» до вступления в силу решения по делу.

Своё требование истец обосновал тем, что на самолёте установлено спорное имущество, переданное на ответственное хранение ответчику по вступившему в законную силу приговору суда. Истец посчитал, что борт может покинуть территорию Российской Федерации, усложнив истребование имущества. Требование суд удовлетворил, а 17 марта 2021 года был выдан исполнительный лист.