Якутск, , 05:45 — REGNUM В Якутске следователи устанавливают обстоятельства падения шестилетнего ребёнка из окна квартиры на 3 этаже жилого многоквартирного дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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ЧП произошло 31 марта в доме на ул. Дзержинского. Мальчик выпал из окна, прибывшая бригада скорой помощи осмотрел ребёнка — никаких травм и переломов не обнаружено. Врачи зафиксировали у него лишь ушиб ягодичной области и с рекомендациями оставили мальчика дома.

Следователи прокуратуры и СУ СК РФ по республики установят все обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, мальчик 2015 года рождения, выпавший из окна 12-этажного дома в Уфе, продолжает находится в реанимации, врачи фиксируют улучшение его здоровья.