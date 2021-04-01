Лиссабон, , 05:29 — REGNUM Действие требования об обязательном ношении защитных масок в общественных местах продлили в Португалии до 13 июня, сообщает пресс-служба португальского правительства.

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Законодатели подчеркнули, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране остается тревожной, в связи с чем принято решение продлить действие ограничительных мер. За нарушение масочного режима жителям Португалии грозит штраф размером от 100 до 500 евро.

По последним данным, в Португалии с начала пандемии выявили 821 722 случая заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 16 848 человек.