Пекин, , 05:22 — REGNUM Ведущий китайский производитель алкоголя Kweichow Moutai задался целью увеличить выручку за 2021 год примерно на 10,5% по сравнению с прошлым годом, сообщает 31 марта агентство Синьхуа.

Выручка ликеро-водочного бренда выросла на 11,1% в годовом исчислении до более чем 94,9 млрд юаней (около $14,45 млрд) в 2020 году, а чистая прибыль компании увеличилась на 13,33% в годовом исчислении до почти 46,7 млрд юаней, говорится в годовом отчете компании.

Компания занимается производством известного в Китае и за рубежом премиальной водки (байцзю) «Маотай». Производство расположено в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу. Этот алкоголь часто подают на государственных банкетах, он также считается хорошим и дорогим подарком.