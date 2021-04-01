Аддис-Абеба, , 05:14 — REGNUM Вооруженные люди совершили нападение на мирных жителей в регионе Оромия в центральной части Эфиопии, сообщает пресс-служба эфиопской полиции.

В нападении подозревают членов повстанческой организации «Освободительная армия Оромо» (OLA). Сообщается, что они открыли огонь по гражданским в населенном пункте Бони. В результате атаки погибли 28 мирных жителей, еще 12 получили ранения различной степени тяжести.

«Контратакой сил безопасности в ответ на нападение были уничтожены трое возможных членов OLA», — отметили в пресс-службе полиции.

Отмечается, что OLA является отколовшейся части повстанческой группировки «Освободительный фронт Оромо». Эта организация была признана террористической в Эфиопии в 2011 году, однако в 2018 году ее исключили из списка запрещенных группировок.