Якутск, 1 апреля 2021, 05:08 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки выявлено 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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18 новых инфицированных — в Якутске.
За сутки лабораториями республики обработано 1778 тестов.
На утро 1 апреля в Якутии с начала пандемии зарегистрировано 33 594 носителя коронавируса, скончались 550 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев подписал 31 марта указ о продлении коронавирусных ограничительных мер по 30 апреля включительно.