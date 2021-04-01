Нью-Йорк, США, , 05:10 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США к завершению торгов 31 марта — последнего дня первого квартала — показали разнонаправленное движение. Значительно прибавил Nasdaq.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 85,41 пункта (0,26%), до уровня 32 981,55 пункта. S&P 500 вырос на 14,34 пункта (0,36%), до уровня 3972,89 пункта. Nasdaq к завершению дня прибавил 201,48 пункта (1,54%), поднявшись до уровня 13 246,87 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,23, до уровня $59,16 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США к завершению торгов 30 марта понизились. Меньше других потерял Nasdaq.

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