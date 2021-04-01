Ухань, Китай, , 04:59 — REGNUM Грузовой самолет, груженный 20 тонн грузов, вылетел 31 марта из столицы центральной китайской провинции Хубэй города Уханя по направлению к индийскому Дели, ознаменовав запуск уже 11-го регулярного международного грузового авиамаршрута, сообщает агентство Синьхуа.

Маршрут обслуживается индийской компанией SpiceJet. В его рамках будет осуществляться три еженедельных рейса самолетами Boeing 737. Маршрутом будут в основном перевозиться электронные товары, мобильные телефоны и аксессуары, а также товары трансграничной электронной коммерции, причем пункты назначения охватывают ряд крупных городов Индии.

За первые три месяца 2021 года общий объем международных грузовых и почтовых перевозок группы аэропортов Хубэя достиг почти 30 тыс. тонн, что свидетельствует об устойчивом восстановлении после пандемии COVID-19.