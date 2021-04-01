Сеул, , 04:57 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 551 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 537 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что это рекордный показатель за последний 41 день. Эксперты связывают рост заболеваемости с недостаточной бдительностью граждан и их нежелание соблюдать санитарные требования.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 103 639. Также за минувшие сутки в стране скончались еще четверо пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1735 человек.