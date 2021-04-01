Пекин, , 04:54 — REGNUM Сельскохозяйственный банк Китая, являющийся одним из четырех крупнейших государственных кредиторов страны, отчитался о росте выручки и чистой прибыли за 2020 год, сообщает агентство Синьхуа.

Общий доход банка в прошлом году составил 657,96 млрд юаней (около $100,24 млрд), что на 4,9% больше, чем год назад, говорится в отчете банка, поданном на Шанхайскую фондовую биржу.

Его чистая прибыль выросла на 1,6% в годовом исчислении и достигла 216,4 млрд юаней за тот же период, говорится в отчете. Кредитор в прошлом году активизировал усилия по повышению инклюзивности и доступности финансовых услуг, говорится в недавнем заявлении банка на официальном сайте.

Объем новых кредитов, выданных частным предприятиям в течение года, достиг 404,9 млрд юаней, в то время как объем выданных новых инклюзивных финансовых кредитов малым и микропредприятиям, вырос на 62,3% до 369,2 млрд юаней, говорится в заявлении.