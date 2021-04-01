Якутск, , 04:58 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев пописал 31 марта указ о продлении коронавирусных ограничительных мер по 30 апреля включительно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Так, сохраняется режим самоизоляции для работающих и не работающих жителей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Масочный режим и соблюдение социальной дистанции также сохраняются.

С 1 апреля разрешена допустимая загрузка зрительных залов до 75%.

В общепите теперь смягчены нормы по дистанцированию между столами — расстояния сокращены до 1,5 метров (ранее дистанция составляла два метра).

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса, изменили в Рязанской области 31 марта. Пенсионерам смягчили некоторые требования.