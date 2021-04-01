Пекин, , 04:42 — REGNUM Банк Китая, один из четырех крупнейших государственных кредиторов страны, увеличил чистую прибыль в 2020 году на 2,92% в годовом исчислении, сообщает 30 марта агентство Синьхуа.

Банк в прошлом году заработал в общей сложности 192,9 млрд юаней (около $29,39 млрд) чистой прибыли, превзойдя ожидания рынка, говорится в отчете банка, поданном на Шанхайскую фондовую биржу. Его выручка выросла на 2,98% в годовом исчислении и достигла 565,53 млрд юаней за тот же период, говорится в отчете.

Банк Китая в 2020 году продолжил свои усилия в области инклюзивного финансирования, отмечается в докладе. Объем выданных банком инклюзивных финансовых кредитов малому бизнесу к концу 2020 года вырос на 48% по сравнению с предыдущим годом и превысил 4,61 трлн юаней.

Между тем, коэффициент неработающих кредитов банка в прошлом году составил 1,46%, что на 0,09 процентных пункта выше, чем в 2019 году.