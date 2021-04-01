Нью-Йорк, США, , 04:40 — REGNUM Власти Сомали должны как можно скорее провести выборы в стране, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд по итогам закрытого совещания при Совбезе ООН.

По ее словам, спецпредставитель генсека ООН по Сомали Джеймс Свон предоставил информацию о политической обстановке в республике. Члены СБ ООН выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией в Сомали и призвали власти страны к проведению инклюзивных выборов. При этом в организации добавили, что сомалийским властям необходимо поддерживать конструктивный диалог с другими политическими силами без предварительных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта власти Сомали заявили о продлении карантинных ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции. В связи с этим в стране прекратили работу образовательные учреждения, в республике введен комендантский час.