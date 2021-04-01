Вашингтон, , 05:09 — REGNUM Пользователи из ряда стран сообщают о сбоях в работе сервиса потокового видео Netflix. Об этом в ночь на 1 апреля свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

Сообщения о первых проблемах стали поступать после 00:00 мск, но основной поток обращений был зафиксирован примерно в 02:19 мск. Большая часть пользователей Netflix (44%) испытывали проблемы с подключением к сервису, 38% — при работе с видео и 16% — заявляли о проблемах при просмотре сайта.

Проблемы в работе сервиса фиксировали в основном пользователи США и Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, интернет-пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram.

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