Пекин, 1 апреля, 2021, 04:21 — ИА Регнум. Китайский технологический гигант Xiaomi открыл 29 марта свой новый завод в крупнейшем городе Турции Стамбуле, сообщает турецкое государственное агентство Синьхуа.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Смартфон Xiaomi

В послании, направленном церемонии открытия, президент Турции Реджеп Эрдоган выразил свою благодарность Xiaomi за инвестиции в страну, сообщает издание.

«Турция, находящаяся на стыке Европы и Ближнего Востока, уверенно становится производственной базой для производителей смартфонов», — цитирует агентство Эрдогана.

Xiaomi создаст рабочие места примерно для 2000 человек на своем заводе, который будет обеспечивать ежегодную производственную мощность в пять миллионов смартфонов, отметил турецкий лидер.

Эрдоган заявил, что его страна открыта для запросов всех инвестиционных компаний, которые намерены создать свои научно-исследовательские и конструкторские центры в Турции.

Министр торговли Турции Рухсар Пеккан также поздравила Xiaomi с ее новым заводом в видеообращении, отправленном церемонии, сообщает Анадолу.

«Технологии и создание добавленной стоимости лежат в основе перспектив роста Турции. Поэтому в этой связи неудивительно, что такая важная технологическая компания, как Xiaomi, выбрала нашу страну в качестве производственной базы», — заявила Пеккан.

В марте Xiaomi начала свое тестовое производство на заводе, созданном совместно с финским глобальным поставщиком Salcomp. Xiaomi стала самым продаваемым брендом смартфонов в Турции в третьем квартале 2020 года. Китайский производитель смартфонов OPPO также начал тестовое производство на своем заводе в Турции в этом месяце.