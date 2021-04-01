Вена, , 04:18 — REGNUM Вакцинацию от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V» следует скорее начать в Австрии, не дожидаясь решения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Об этом заявил глава австрийской врачебной палаты Томас Секереш 31 марта в эфире телеканала Puls 24.

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Специалист отметил, что он рад возможности Австрии приобрести у России эту вакцину. Секереш также подчеркнул, в стране есть эксперты, способные дать собственное заключение по указанному препарату. Кроме того, он напомнил, что Австрия имеет право самостоятельно зарегистрировать препарат.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что переговоры по вопросу приобретения Австрией у России «Спутника V» вошли в финальную стадию.

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