Пекин, , 04:16 — REGNUM Отрасль физических книжных магазинов Китая выдержала нагрузки, связанные с эпидемией COVID-19 в 2020 году, когда около 1500 физических книжных магазинов были закрыты, но на их место пришли 4000 новых, сообщает агентство Синьхуа.

По данным отчета, представленного на конференции Китайских книжных магазинов 2021 года, прошедшей 30 апреля, Пекин занимает первое место среди китайских городов по количество вновь открытых книжных магазинов в 2020 году, коих насчитывается 639 штук.

Конференция, совместно организованная Ассоциацией распространения книг и периодических изданий Китая и Новым издательским институтом Bookdao (BNPI), исследовала будущее книжных магазинов страны, включая инновации в сфере услуг чтения.

Пекин завоевал звание «Столицы книжных магазинов» в 2020 году благодаря большому количеству магазинов, быстрой модернизации и политической поддержке. Конференция также вручила награды более чем 30 книжным магазинам, которые увеличили продажи и инновационные услуги в 2020 году.

Многие физические книжные магазины столкнулись в прошлом году с жесткой конкуренцией со стороны электронной коммерции, управленческими расходами и высокой арендной платой во время эпидемии.