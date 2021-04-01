Владивосток, , 04:15 — REGNUM В Приморье определили первые 70 точек для проведения международной акции «Сад памяти» по погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В часть каждого защитника Родины волонтёры высадят цветок, кустарник или дерево. Растения станут символом благодарности тем, кто ценой своей жизни отстоял мир и свободу.

Акция стартует в апреле. Участвовать будут все муниципалитеты.

В прошлом году в Приморье было высажено 244 растения в 75 «Садах памяти».

«В каждом муниципалитете уже определены первые точки высадки. Во Владивостоке, к примеру, планируется создать свой «Сад памяти» возле сцены Мариинского театра, там появятся сразу 50 молодых деревьев. А в кампусе ДВФУ на острове Русский хотят высадить 1000 пихт, работы проведут в мае», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в 2021 году «Сад памяти» пополнят 150 тыс. молодых деревьев.