Пекин, , 04:11 — REGNUM В 2020 году органы китайской прокуратуры рассмотрели в общей сложности 151 260 исков в защиту общественных интересов, сообщает 30 марта агентство Синьхуа.

По данным Верховной народной прокуратуры КНР, эти случаи охватывали такие области, как охрана дикой природы, сохранение культурного наследия, продажи во время прямых трансляций и безопасность продуктов питания и лекарств.

Китай занимается улучшением системы общественных судебных процессов в области экологии и охраны окружающей среды и изучением механизма компенсаций за гражданские иски в интересах общества, связанных с безопасностью продуктов питания как это предлагается в 14-м пятилетнем плане (2021−2025).

В ближайшие несколько лет органы прокуроры Китая должны активизировать усилия по рассмотрению судебных дел, связанных с общественными интересами, касающихся общественной безопасности, безопасности на рабочем месте, общественного здравоохранения, биобезопасности и защиты персональных данных.