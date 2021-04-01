Томск, , 03:57 — REGNUM За медицинской помощью с уличными травмами за неделю обратились 439 жителей Томской области, в том числе 117 детей. Об этом 31 марта сообщает канал «Область здоровья», ссылаясь на оперативные данные Территориального центра медицины катастроф.

411 человек получили медпомощь амбулаторно, 28 томичей, в том числе семеро детей, были госпитализированы.

Медики просят жителей региона соблюдать меры безопасности при гололёде.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года в Саратове только за один день за медицинской помощью обратились девять человек, которые пострадали от уличных травм.

Читайте также: На улицах Саратова вновь жители получили травмы от падения на льду