Томск, 1 апреля, 2021, 03:57 — ИА Регнум. За медицинской помощью с уличными травмами за неделю обратились 439 жителей Томской области, в том числе 117 детей. Об этом 31 марта сообщает канал «Область здоровья», ссылаясь на оперативные данные Территориального центра медицины катастроф.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

411 человек получили медпомощь амбулаторно, 28 томичей, в том числе семеро детей, были госпитализированы.

Медики просят жителей региона соблюдать меры безопасности при гололёде.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года в Саратове только за один день за медицинской помощью обратились девять человек, которые пострадали от уличных травм.

Читайте также: На улицах Саратова вновь жители получили травмы от падения на льду