Якутск, 1 апреля, 2021, 03:51 — ИА Регнум. Росавиация объявила конкурс с ограниченным участием, в рамках которого будет выбран подрядчик на проведение реконструкции аэропорта Черский в Якутии. Стоимость лота превышает 2 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

(сс) Fedor Leukhin Самолет в аэропорту

Победителя определят 29 апреля 2021 года. Максимальная цена контракта — 2 185 259 136,44 рубля при авансе 15%, а также обеспечении исполнения контракта — 278 620 539,89 рубля. Работы будут финансировать из федерального бюджета.

Завершить реконструкцию победитель должен будет к 24 сентября 2023 года.

В документации уточнялось, что «закупка подлежит обязательному общественному обсуждению».

Напомним, аэропорт Черский расположен в одноимённом посёлке Нижнеколымского улуса Якутии. Он обеспечивает авиасообщение с Якутском. Оператором аэропорта выступает ФКП «Аэропорты Севера».