Москва, , 03:50 — REGNUM На совещании при полномочном представители президента в ДФО Юрии Трутневе по вопросам развития инфраструктуры Северного морского пути была поднята проблема нехватки рефрижераторных контейнеров для транспортировки рыбной продукции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Считаем, что целесообразно развивать каботажные перевозки через создание регулярной контейнерной линии по Северному морскому пути, которая может быть реализована при комплексной государственной поддержке и координации всех участников процесса», — обозначил проблему президент группы «Рускон» Сергей Берёзкин.

В этой связи полпред поручил Минвостокразвития, Минтрансу и Минпромторгу представить прогноз потребности в рефрижераторных контейнерах. Предполагается расширить механизм «квоты в обмен на инвестиции» для увеличения объёмов перевозки рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные регионы России и стимулирования производства рефрижераторных контейнеров.

Как сообщало ИА REGNUM, объём перевозок грузов по Северному морскому пути за последние пять лет увеличился в 5,5 и раза. В 2021 году он составил 33 млн тонн.