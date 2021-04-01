Париж, , 03:45 — REGNUM Кибератака на компьютерные сети французской фармацевтической компании Pierre Fabre была совершена неизвестными в ночь с 30 на 31 марта, что привело к частичной остановке производства на заводах организации. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Размер ущерба от нападения все еще устанавливается. Часть работников компании отправили домой. При этом в Pierre Fabre заверили, что распространение продукции продолжается без сбоев.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта газета Lidove noviny распространила информацию о том, что хакеры взломали компьютерную сеть трех поликлиник в столице Чехии Праге.

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