Владивосток, , 03:45 — REGNUM В Единую диспетчерскую службу Владивостока утром 1 апреля поступило сообщение о минировании здания городской мэрии, пишут местные телеграм-канал.

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К зданию администрации на Океанском проспекте срочно прибыли спецслужбы, всех сотрудников эвакуировали.

У многих была версия, что это первоапрельская шутка, но полиция приступила к проверке информации.

Как сообщало ИА REGNUM, администрацию Саратова 31 марта всколыхнула новость об экстренной эвакуации, которая была проведена в связи с угрозой возможного минирования.