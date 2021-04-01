Челябинск, , 03:38 — REGNUM В арбитраж Челябинской области от кредитора поступил банкротный иск, адресованный АО «Челябметрострой». Дело пока судом к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иск

Претензии ООО «Уралтехгрупп» поступили в суд 31 марта 2021 года. На роль арбитражного управляющего предлагается участник союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия». В качестве обоснования претензий фигурирует задолженность в размере 1 549 839,88 рубля.

Этому иску предшествовало удовлетворение двух претензий ООО «Уральская энергосбытовая компания» о взыскании долгов за потребленную электроэнергию, а также процессуальное правопреемство взыскателя на «Уралтехгрупп».

По данным ЕГРЮЛ, предприятие учреждено в августе 2002 года. На 2020 год его среднесписочная численность составляла около 200 работников. Директор с апреля 2020 года — Валерий Мочалкин. Учредителями при создании были ФГУП «Управление строительства №30», комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Челябинска и областной комитет по управлению госимуществом. Уставный капитал АО — 58,179 млн рублей.

Напомним, ранее банкротные претензии получило и метростроительное предприятие из Казани — АО «Казметрострой», выступавшее подрядчиком при возведении метро в Москве, Татарии, а также на иных проектах. Претензии на сумму более 55 млн рублей к нему имеет компания «Татэлектромонтаж».